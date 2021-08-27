Трамп заявил, что при нем терактов в Кабуле не произошло бы

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что он не допустил бы взрывов в аэропорту Кабула. Такое заявление он сделал во время своего видеообращения в эфире телеканала Fox News.

«Эта трагедия не должна была произойти <…>. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом», — сказал он.

Также Трамп принес соболезнования семьям погибшим и добавил, что с ними скорбят и все американцы.

Бывший американский лидер посчитал, что произошедшее показало слабость американских войск

«Мы слабы, мы беспомощны. Нами управляют люди, которые не понимают, что делают», — отметил политик.

По его словам, теракт — самая позорная вещь, которая происходила с США.

Взрыва произошли около аэропорта Кабула 26 августа. Их устроили террористы-смертники. По последним данным, в результате случившегося погибли 103 человек, в том числе и 13 американские военных. Движение «Талибан»*, которое захватило власть в Афганистане, осудило теракт и пообещало привлечь виновных к ответственности.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ.