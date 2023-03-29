Мир 29 марта 2023, 09:08 Трамп заявил, что при нем китайский аэростат не попал бы в небо США Трамп заявил, что не допустил бы появления китайского аэростата над территорией США РИА «Новости»

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Китайский аэростат не появился бы над территорией США во время президентства Дональда Трампа. Об этом сам политик заявил в эфире телеканала Fox News.

«С аэростатом из Китая я не стал бы ничего делать, потому что при мне такое не могло произойти. Как власти КНР не сделали этого, так и не случилось бы произошедшего на Украине», — сказал он.

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Ведущий уточнил у Трампа, какие именно меры необходимы для этого, на что он не дал четкого ответа.

«Власти Китая и России просто не захотели бы связываться со мной», — подчеркнул бывший американский президент.

Также Трамп опроверг заявления агентства Bloomberg, что при его работе в Белом доме китайские аэростаты как минимум трижды появлялись в воздушном пространстве США.

Американские власти в конце января засекли в небе над континентальной частью страны китайский аэростат. Военные приняли решение сбить его, после чего Пентагон заявил, что воздушный шар выполнял разведывательные функции.