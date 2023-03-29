29 марта 2023, 09:08
Трамп заявил, что при нем китайский аэростат не попал бы в небо США
Трамп заявил, что не допустил бы появления китайского аэростата над территорией США
Китайский аэростат не появился бы над территорией США во время президентства Дональда Трампа. Об этом сам политик заявил в эфире телеканала Fox News.
«С аэростатом из Китая я не стал бы ничего делать, потому что при мне такое не могло произойти. Как власти КНР не сделали этого, так и не случилось бы произошедшего на Украине», — сказал он.
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Ведущий уточнил у Трампа, какие именно меры необходимы для этого, на что он не дал четкого ответа.
«Власти Китая и России просто не захотели бы связываться со мной», — подчеркнул бывший американский президент.
Также Трамп опроверг заявления агентства Bloomberg, что при его работе в Белом доме китайские аэростаты как минимум трижды появлялись в воздушном пространстве США.
Американские власти в конце января засекли в небе над континентальной частью страны китайский аэростат. Военные приняли решение сбить его, после чего Пентагон заявил, что воздушный шар выполнял разведывательные функции.
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Дональд Трамп
Китай
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