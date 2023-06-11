Мир 11 июня 2023, 02:08 Трамп заявил, что при его президентстве не было бы проблем с Россией и Украиной Трамп пообещал в случае победы на выборах избавить США от проблем с Украиной White House

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, если он победит на выборах главы государства, у Вашингтона не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной. С такой речью республиканец выступил в штате Джорджия. Его слова привел ТАСС.

«В течение семи лет мы боремся, чтобы спасти нашу страну от сил, которые ее ненавидят и хотят разрушить. Эти силы сильнее, чем Россия, Китай, КНДР и Иран. Если в Америки будет правильный лидер, то у вас не будет проблем с этими странами», — сказал он.

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«Сейчас они ставят нас в самую опасную ситуацию за всю историю нашей страны», — полагает политик.

По словам Трампа, он смог бы договориться о завершении конфликта на Украине за 24 часа. Экс-президент США напомнил, что ему предъявили обвинения в тот же день, когда у ФБР появились сведения «о взятке [главе Белого дома] Джо Байдену в пять миллионов долларов от Украины».

В ходе своего выступления Трамп также заявил, что Джо Байден хочет посадить в тюрьму своего главного политического оппонента на выборах. Для этой цели нынешний президент использует ложные обвинения.