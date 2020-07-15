Трамп заявил, что при Байдене США станут небезопасными для жителей

«Джо Байден утверждает, что приоритетом безопасности детей является закрытие школ этой осенью. И все же он хранит молчание о том, что детей убивают на улицах городов, управляемых демократами», — процитировал Трампа сайт «Свободная пресса».

По его словам, граждане страны и их дети не будут защищены в «Америке Байдена».

Ранее Байден предъявил Трампу обвинения в том, что тот якобы сдался в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.