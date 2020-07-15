Трамп заявил, что при Байдене США станут небезопасными для жителей
Президент США Дональд Трамп в новой публикации своего Тwittеr-аккаунта заявил, что, если его конкурент Джо Байден одержит победу на выборах главы государства, страна станет небезопасной для жителей.
«Джо Байден утверждает, что приоритетом безопасности детей является закрытие школ этой осенью. И все же он хранит молчание о том, что детей убивают на улицах городов, управляемых демократами», — процитировал Трампа сайт «Свободная пресса».
По его словам, граждане страны и их дети не будут защищены в «Америке Байдена».
Ранее Байден предъявил Трампу обвинения в том, что тот якобы сдался в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.