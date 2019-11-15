Трамп заявил, что победит Байдена на выборах без помощи Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на выборах в ноябре 2020 года победит бывшего вице-президента США Джо Байдена самостоятельно. Помощь Киева ему для этого не потребуется.

С таким заявлением американский президент выступил перед своими сторонниками в штате Луизиана. Трансляцию встречи вел телеканал Fox News. Трамп подчеркнул, что уже победил династию Бушей, взял верх над династией Клинтонов, а после — «над весьма жуликоватой группой Обамы».

«Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю», — заявил американский лидер.

Трамп назвал дату публикации распечатки первого разговора с Зеленским Подробнее

Республиканцы, заметил Трамп, обратились к нему с просьбой сохранить процедуру импичмента, которую инициировали демократы. Свое решение они объясняют ростом популярности Республиканской партии в стране на фоне происходящего.

В ходе выступления Трамп также раскритиковал демократов, назвав их «безумными» и «сумасшедшими». Резко высказался он и в отношении «левых радикалов и их партнеров из СМИ».

Поводом для импичмента в отношении Трампа стал скандал, который разразился вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава США обратился к украинскому коллеге с просьбой оказать ему содействие и начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера.