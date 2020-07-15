Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Китаем

Он в очередной раз обвинил страну в распространении коронавируса. «Так что сейчас мне неинтересно обсуждать с Китаем другие сделки», — заключил Трамп.

Ранее Трамп в новой публикации своего Тwittеr-аккаунта заявил, что, если его конкурент Джо Байден одержит победу на выборах главы государства, страна станет небезопасной для жителей.