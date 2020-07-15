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    15 июля 2020, 18:37

    Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Китаем

    Дарья Морозова

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что не заинтересован в переговорах с Китаем. Об этом сообщил RT со ссылкой на CBS.

    Он в очередной раз обвинил страну в распространении коронавируса. «Так что сейчас мне неинтересно обсуждать с Китаем другие сделки», — заключил Трамп.

    Ранее Трамп в новой публикации своего Тwittеr-аккаунта заявил, что, если его конкурент Джо Байден одержит победу на выборах главы государства, страна станет небезопасной для жителей.