Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп рассказал, что не заинтересован в переговорах с Китаем. Об этом сообщил RT со ссылкой на CBS.
Он в очередной раз обвинил страну в распространении коронавируса. «Так что сейчас мне неинтересно обсуждать с Китаем другие сделки», — заключил Трамп.
Ранее Трамп в новой публикации своего Тwittеr-аккаунта заявил, что, если его конкурент Джо Байден одержит победу на выборах главы государства, страна станет небезопасной для жителей.