Мир 15 сентября 2023, 11:09 Трамп заявил, что не собирается помиловать себя в случае переизбрания Трамп усомнился в том, что решит помиловать себя в случае победы на выборах Gage Skidmore / Flickr

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Экс-президент США Дональд Трамп оценил шанс на то, что решит себя помиловать в случае победы на выборах в 2024 году, как очень низкий. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я думаю, что это очень маловероятно <…>. Я не сделал ничего плохого», — сказал бывший американский лидер.

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Трамп добавил, что у него была возможность «добиться помилования» в свой последний день на посту главы Белого дома. Это потом спасло бы «от всех адвокатов и фальшивых обвинений действующего президента Джо Байдена», отметил политик.

«Последнее, что я когда-либо сделаю, — это помилую себя», — подчеркнул Трамп.

Выборы главы государства состоятся в Соединенных Штатах уже в ноябре 2024 года. И Байден, и Трамп заявили о желании вновь баллотироваться на высший пост. Однако последний проходит сразу по нескольким уголовным делам. Экс-президента США обвинили в домогательствах, неуплате налогов, давлении на должностных лиц, а также в попытке совершить госпереворот.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что преследование Дональда Трампа показало гнилость американской системы. По словам российского лидера, происходящее также продемонстрировало нечестную политическую конкуренцию в США.