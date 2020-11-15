Трамп заявил, что не признает поражения на выборах. Он писал о победе Байдена

«Он (Байден — прим. ред.) выиграл только в глазах фейк-ньюз. Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди. Это были сфальсифицированные выборы!» — написал Трамп.

Выборы президента в США прошли 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили Байдена победителем. Многие мировые лидеры уже поздравили его с этим достижением. В то же время Трамп посчитал выборы далекими от завершения. Президент намерен отстаивать свою победу в суде.

Трамп писал, что Байден победил только потому, что выборы были сфальсифицированы. К подсчету голосов не допустили наблюдателей от республиканцев, этим вопросом занималась частная компания Dominion, принадлежащая левым радикалам, с «плохой репутацией и ужасным оборудованием», писало ИА НСН.

Трамп потребовал прекратить пересчитывать вручную голоса в штате Джорджия. По его словам, это пустая трата времени.

Десятки тысяч сторонников президента вышли на митинг «Марш за Трампа». Активисты призывали прекратить «кражу голосов» на «мошеннических выборах». Однако вскоре на улицах полилась кровь из-за противников американского лидера.