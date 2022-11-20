20 ноября 2022, 17:45
Трамп заявил, что не будет пользоваться своим аккаунтом в Twitter
The Hill: экс-президент США Трамп не собирается пользоваться Twitter после разблокировки
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявил, что не заинтересован в возвращении в Twitter после того, как его аккаунт разблокировали. Об этом сообщила газета The Hill.
«Я не вижу причин для этого, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит», — сказал он во время онлайн-выступления.
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При этом Трамп положительно отозвался о нынешнем владельце Twitter, американском предпринимателе Илоне Маске. Трамп дал понять, что основной своей публичной онлайн-площадкой он оставит запущенную им в феврале Truth Social.
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Страницу Дональда Трампа в Twitter заблокировали в 2021 году — после победы Джо Байдена. Официальной причиной назвали, что посты экс-президента могут спровоцировать беспорядки в стране. После этого Трамп просил суд рассмотреть законность этого решения.
Новый владелец Twitter Илон Маск устроил публичное голосование. Он поинтересовался у юзеров, стоит ли размораживать страницу Дональда Трампа. Большинство опрошенных высказалась за возвращение политика в сеть. После разблокировки на страницу бывшего президента США подписались более 25 миллионов человек.
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Дональд Трамп
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