Трамп заявил, что может запретить работать в США другим компаниям из Китая

В США могут запретить работу многих других компаний из Китая помимо ByteDance, которая владеет приложением TikTok. Под удар попадут крупнейшие группы и интернет-площадки.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси, которую транслировал Белый дом.

«Да, мы рассматриваем и другие варианты», — приводит слова американского лидера ТАСС. Так он ответил на вопрос, могут ли запреты коснуться китайской корпорации Alibaba. Это крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции с 1999 года.

Как уточнило РИА «Новости», группе принадлежат несколько дочерних предприятий и площадок e-commerce — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com и Tmall.com.

Накануне Трамп указом обязал компанию из КНР ByteDance за 90 дней избавиться от всех активов на территории США, связанных с приложением TikTok.