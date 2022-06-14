Трамп заявил, что конгрессмены пытаются помешать ему баллотироваться на президентских выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что специальный комитет палаты представителей, расследующий январский штурм Капитолия, действует с целью помешать ему выставить свою кандидатуру на следующих выборах главы Белого дома в 2024 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обнародованное заявление Трампа.

«Это просто попытка помешать человеку, который лидирует с большим отрывом во всех опросах как от республиканцев, так и от демократов, вновь баллотироваться на пост президента», — написал Трамп в своем 12-страничном заявлении.

Трамп считает, что причина его лидерства в опросах общественного мнения — неспособность действующей власти во главе с Джо Байденом побороть «рекордную инфляцию, заоблачные цены на газ и энергетическую зависимость от противников США». Также Трамп отметил кризис в образовании, проблемы с мигрантами и логистикой, последствия пандемии.

«Наш образ жизни оказался раздавлен под тяжестью государственного регулирования», — подчеркнул экс-президент США.