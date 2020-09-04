Трамп: когда слышу слово «Россия», выключаю телевизор

США лучше иметь хорошие отношения с Россией и другими странами, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, признав при этом, что, услышав по телевизору о сговоре с Россией, он сразу его выключает.

«Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», — заявил американский президент на митинге в Пенсильвании. Его слова приводит РИА «Новости».

«Когда я слышу „Россия“ я просто выключаю (телевизор)», — также добавил Трамп, говоря про обвинения в «сговоре с Россией», которые так и не подтвердились и были неоднократно опровергнуты как Белым домом, так и Кремлем.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выступит на Генассамблее ООН. Однако его обращение будет записано заранее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что руководство Генассамблеи само предложило записать выступление, учитывая ситуацию с пандемией. Россия в числе прочих получила приглашение. В настоящий момент идет подготовка речи.

Сессия Генассамблеи ООН намечена на 21–29 сентября. Выступление Путина должно состояться 22-го числа.