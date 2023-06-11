Мир 11 июня 2023, 04:39 Трамп заявил, что из-за Украины США остались без боеприпасов Трамп заявил о растраченных боеприпасах в США из-за военной помощи Украине РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия осталась без боеприпасов, потому что все они пошли на военную помощь Украине. В ходе выступления перед избирателями в штате Джорджия политик заявил, что будучи на посту главы государства, он «забил под завязку» снарядами ВС США. Трансляцию вел телеканал CNN-News18 в YouTube.

Он сообщил, что «перестроил вооруженные силы» в плане комплектации. А сейчас ничего этого нет.

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«Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы на Украине, все они», — сказал Трамп.

Бывший президент вновь напомнил популярную среди республиканцев версию, что нынешний глава государства Джо Байден был в доле со своим сыном Хантером, состоявшим в руководстве украинской компании «Бурсима». Сын Байдена, как подозревают, активно использовал родственные связи для продвижения собственных бизнес-проектов.

«А потом вы видите, что он получает большие суммы денег с Украины, а потом вы удивляетесь, почему мы делаем это», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у США не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной. По словам политика, он смог бы договориться о завершении конфликта на Украине за 24 часа.