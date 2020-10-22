facebook_pixel
    22 октября 2020, 15:29

    Трамп заявил, что из-за постоянных обвинений россияне считают американцев чокнутыми

    Юлия Булыгина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что россияне считают американцев чокнутыми после очередных подозрений во вмешательстве во внутренние дела страны. Так он отреагировал на слова главы комитета по разведке о том, что именно Россия виновата в публикации переписки сына Джо Байдена.
    Трамп заявил, что из-за постоянных обвинений россияне считают американцев чокнутыми

    «Этот ноутбук (на котором была найдена переписка — прим.ред.) — это катастрофа для них… Он вроде забыл забрать его. Какого черта? И потом Шифф говорит, это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия… Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди», — сказал Трамп на митинге в Северной Каролине, его цитирует РИА «Новости».

    Газета New York Post на прошлой неделе опубликовала несколько материалов, основанных на переписке из ноутбука Хантера Байдена — сына кандидата в президенты. Сообщения попали к журналистам после того, как ремонтник сделал копию жесткого диска компьютера.

    В опубликованной переписке среди прочего нашли сообщение от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который поблагодарил Хантера за встречу с Байденом-старшим.

    Глава комитета по разведке Адам Шифф заявил, что в публикации переписки виновата Россия, которая ведет кампанию по дезинформации. В то же время ФБР и глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф официально объявили, что российские власти к этим публикациям не имеют никакого отношения.