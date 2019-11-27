Трамп заявил, что импичмент приведет его к победе на выборах

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что импичмент сыграет ему на руку на предстоящих выборах.

«Думаю, это (расследование демократов по импичменту — прим ред.) нас приведет прямо к победе на тех выборах», — приводит РИА «Новости» слова выступления Трампа на митинге своих сторонников во Флориде.

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Все избиратели демократы практически поддерживают импичмент Трампу, а большинство республиканцев высказываются против. Некоторые сторонники расследования против президента Соединенных Штатов опасаются, что импичмент может лишь объединить сторонников Трампа перед выборами в 2020 году.

Противники Трампа — демократы — начали процедуру его импичмента после телефонного разговора главы США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в том, что он просил о помощи Украину для вмешательства в выборы, давил Зеленского и требовал начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи. Сам руководитель Соединенных Штатов эти обвинения отрицает.