Трамп заявил, что хочет увидеть автора жалобы на его разговор с Зеленским

Дональд Трамп намерен встретиться с человеком, написавшим анонимную жалобу на его беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил, что заслуживает этого как любой американец.

Свое мнение Трамп высказал в Twitter. По его словам, «идеальный разговор с иностранным лидером» был представлен «совершенно неверно».

«Этот человек шпионил за президентом США? Большие последствия!» — заявил Трамп, назвав сказанное информатором ложью.

Американский лидер потребовал, чтобы анонима допросили «на самом высоком уровне за мошенничество и измену».

Беседа между президентами США и Украины стала широко обсуждаться после публикации в СМИ, где говорилось о ее тревожном содержании. В материале отмечалось, что сотрудник разведки даже направил жалобу своему руководству. Потом появились расшифровка разговора и доклад о нем.

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Из стенограммы было видно, что Трамп просил Зеленского выяснить причину увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он занимался расследованием деятельности Burisma Group. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена входил в состав директоров компании.

Демократы обвинили Трампа в том, что он хочет дискредитировать своего политического противника. В палате представителей была начата процедура импичмента. Сам глава Белого дома отрицает все обвинения.