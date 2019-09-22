Трамп заявил, что готов рассмотреть план Ирана по безопасности в Персидском заливе

Трамп заявил, что он «всегда открыт» к рассмотрению плана. Тем не менее, встречи американских властей с руководством Ирана на полях генеральной ассамблей ООН не запланировано.

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Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что Тегеран предоставит в ООН план по сотрудничеству со странами региона для обеспечения безопасности в Персидском и Ормузском проливах.

19 июля ВМС Корпуса стражей исламский революции задержали британский танкер Stena Impero в территориальных водах Ирана. Таким образом Тегеран ответил на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара. С этого момента противостояние в Персидском заливе обострилось.

Власти США заявляли, что они намерены создать международную коалицию для патрулирования вод вблизи Ирана и Йемена. Лондон также заявлял о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе.