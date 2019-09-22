  • Трамп заявил, что готов рассмотреть план Ирана по безопасности в Персидском заливе

    22 сентября 2019, 20:52

    Мария Борисова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов ознакомиться с планом Ирана по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

    Трамп заявил, что он «всегда открыт» к рассмотрению плана. Тем не менее, встречи американских властей с руководством Ирана на полях генеральной ассамблей ООН не запланировано.

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    Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что Тегеран предоставит в ООН план по сотрудничеству со странами региона для обеспечения безопасности в Персидском и Ормузском проливах.

    19 июля ВМС Корпуса стражей исламский революции задержали британский танкер Stena Impero в территориальных водах Ирана. Таким образом Тегеран ответил на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара. С этого момента противостояние в Персидском заливе обострилось.

    Власти США заявляли, что они намерены создать международную коалицию для патрулирования вод вблизи Ирана и Йемена. Лондон также заявлял о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе.