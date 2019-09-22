  • Трамп заявил, что готов обнародовать запись разговора с Зеленским

    22 сентября 2019, 23:12

    Мария Борисова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что он подумает насчет публикации содержания своего разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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    «Это был прекрасный разговор. Лучше и не придумаешь. Но мы решим, как опубликовать его», — сказал Трамп на пресс-конференции в Техасе.

    Американские СМИ сообщили, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп раскрыл некую секретную информацию и дал обещание, которое встревожило разведывательные службы США.

    Также в ходе разговора президент якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал начать расследование в отношение сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера.

    Трамп опроверг все обвинения в его сторону и заявил, что эта кампания проводится, чтобы дискредитировать его перед выборами 2020 года и выгородить Джо Байдена, который является главным соперником Трампа на выборах.

    Конгресс США позже заявил, что не исключает возможности импичмента Трампу, если будет доказано его давление на Владимира Зеленского.