Трамп заявил, что готов обнародовать запись разговора с Зеленским
Конгресс США не исключил импичмент Трампу из-за скандала с ЗеленскимПодробнее
«Это был прекрасный разговор. Лучше и не придумаешь. Но мы решим, как опубликовать его», — сказал Трамп на пресс-конференции в Техасе.
Американские СМИ сообщили, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп раскрыл некую секретную информацию и дал обещание, которое встревожило разведывательные службы США.
Также в ходе разговора президент якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал начать расследование в отношение сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера.
Трамп опроверг все обвинения в его сторону и заявил, что эта кампания проводится, чтобы дискредитировать его перед выборами 2020 года и выгородить Джо Байдена, который является главным соперником Трампа на выборах.
Конгресс США позже заявил, что не исключает возможности импичмента Трампу, если будет доказано его давление на Владимира Зеленского.