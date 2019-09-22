Трамп заявил, что готов обнародовать запись разговора с Зеленским

Конгресс США не исключил импичмент Трампу из-за скандала с Зеленским Подробнее

«Это был прекрасный разговор. Лучше и не придумаешь. Но мы решим, как опубликовать его», — сказал Трамп на пресс-конференции в Техасе.

Американские СМИ сообщили, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп раскрыл некую секретную информацию и дал обещание, которое встревожило разведывательные службы США.

Также в ходе разговора президент якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал начать расследование в отношение сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера.

Трамп опроверг все обвинения в его сторону и заявил, что эта кампания проводится, чтобы дискредитировать его перед выборами 2020 года и выгородить Джо Байдена, который является главным соперником Трампа на выборах.

Конгресс США позже заявил, что не исключает возможности импичмента Трампу, если будет доказано его давление на Владимира Зеленского.