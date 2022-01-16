Трамп заявил, что фейки о России мешали его работе в Белом доме

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ложь американских чиновников о сговоре с Россией мешала работе его администрации. Бывший хозяин Белого дома заявил об этом в ходе выступления на митинге в Аризоне, передало РИА «Новости».

Самая сложная страна, с которой Трампу, будучи постояльцем Овального кабинета, приходилось иметь дело, это вовсе не Россия, не Китай, не КНДР и даже не Иран. По его словам, сложнее всего иметь дело именно с Соединенными Штатами.

«Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, это США. У нас есть некоторые безумцы, которые создали эти фейки: „Россия, Россия, Россия“. Все сфабрикованное», — сказал он.

Экс-президент сказал, что ложь о России использовали против него, обвиняя в связях с Кремлем.

Американские сенаторы после выборов 2016 года, на которых победил Трамп, инициировали против него расследование, заподозрив тогдашнего президента в сговоре с Россией. В итоге за несколько лет никаких доказательств не нашли, Трампа фактически оправдали.

Ранее в Нью-Йорке задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа.