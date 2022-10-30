Трамп заявил, что ему грозила бы смертная казнь при аналогичных с сыном Байдена обвинениях | 360°

Мир 30 октября 2022, 23:06 Трамп заявил, что ему грозила бы смертная казнь при аналогичных с сыном Байдена обвинениях

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Экс-президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на американскую систему правосудия. Он заявил, что ему бы грозила смертная казнь, если бы его обвинили в том же, в чем обвиняют сына действующего президента Джо Байдена.

По словам бывшего американского лидера, в США продолжается охота на ведьм. Так он называет начатые против него и его сторонников расследования.

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«После шести лет и миллионов страниц документов у них (следователей — при. ред.) ничего нет. Если бы у меня было то, что у Хантера и Джо [Байденов], это был бы электрический стул», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Он снова намекнул на то, что результаты президентских выборов в 2020 году были сфальсифицированы. Бывший президент призвал вернуть страну и сделать это как можно быстрее.

«[Иначе] следующая остановка — коммунизм», — заключил он.

Ранее журналисты сообщили, что федеральные правоохранительные органы собрали необходимые доказательства, чтобы предъявить Хантеру Байдену обвинения в налоговых преступлениях.