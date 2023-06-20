Мир 20 июня 2023, 16:41 Трамп заявил, что его беседа с Путиным отсрочила начало спецоперации Экс-лидер США Трамп заявил, что смог отсрочить начало конфликта на Украине РИА «Новости»

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Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что его беседа с президентом России Владимиром Путиным на несколько лет отложила начало спецоперации. Уверенность в этом американский политик выразил в интервью телеканалу Fox News.

«Я сказал, что, если ты это сделаешь, тебе придется здорово поплатиться. Это будет катастрофа. Не делай этого», — рассказал Трамп о содержании разговора.

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При этом он не уточнил, о какой именно беседе идет речь. По словам экс-президента США, Путин усомнился в его словах. Но потом, как полагает Трамп, поверил ему, возможно, на 10%.

Республиканец добавил, что если бы занимал сейчас пост лидера Соединенных Штатов, то смог бы в течение суток остановить украинский конфликт. Он добавил, что хотя уже давно не говорил с президентом России, ранее у них сложились «очень хорошие отношения».

Также Трамп указал на то, что если бы оставался главой государства, украинского кризиса вообще удалось избежать.