Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме

«Я бы рад был принять его в Белом доме», — приводит агентство слова Трампа, сказанные им в ходе беседы с журналистами Белого дома.

Белый дом объявил о готовности к импичменту Трампа Подробнее

Американский президент также «выразил уверенность», что его украинский коллега «быстро откликнется» на это предложение.

В США демократы начали процедуру импичмента Дональду Трампу. По их мнению, глава Белого дома оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского, добиваясь от него расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи. Как считают представители демократической партии, Трамп делал это в собственных политических интересах.

Сам же президент США ранее распространил расшифровку телефонного разговора с Зеленским. Из нее следует, что он действительно просил главу Украины «изучить» дело Байдена. При этом, как заявляет Трамп, в его действиях нет ничего противозаконного. Глава Белого дома отметил, что тольк выполнял свой долг борьбы с коррупцией.