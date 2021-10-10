Трамп заявил, что брошенные в Афганистане вертолеты США достались России и Китаю

Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что Россия и Китай уже изучают американские вертолеты, которые были брошены в Афганистане при выводе войск. Об этом бывший хозяин Белого дома заявил на митинге в Айове, написало РИА «Новости».

«Россия и Китай уже получили образцы наших вертолетов. Они уже разбирают „Апачи“», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками.

Республиканец заявил, что американцы при выходе из Афганистана сломали несколько старых вертолетов, но оставили самые новые. По его словам, специалисты РФ и КНР теперь изучают их, чтобы создать дешевые аналоги, а часть брошенного вооружения уже попала на черный рынок.

Трамп при этом оговорился, перепутав Афганистан с Пакистаном.

Он также заявил, что нынешний президент США Джо Байден больше заинтересован в экономическом потакании Китаю, нежели Америке. Трамп предрек, что налоги на бизнес в Соединенных Штатах могут стать одними из самых высоких в мире.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявили, что Байден не позволил Трампу укрыть некие важные документы о штурме Капитолия.