Трамп заявил, что без него вакцина от коронавируса появилась бы в США только через 5 лет

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал новое заявление. В нем он написал, что без его президентства американцы получили бы вакцину от коронавируса в лучшем случае через пять лет, а то и совсем остались бы без нее.

Пользователи Twitter активно начали обсуждать заявление бывшего президента, которое он сделал в почтовой рассылке.

«Я надеюсь, получая свою вакцину от COVID-19 (часто именуемого китайским вирусом), все помнят, что, если бы я не был президентом, вы бы получили этот прекрасный укол в лучшем случае через пять лет и, вероятно, вообще не получили бы. Я надеюсь, все помнят!» — сказано в сообщении.

Пользователи социальной сети пытаются понять, действительно Трамп сделал это заявление или речь идет об обычном фейке. Многие предложили просто игнорировать Трампа, в то время как остальные подчеркнули, что его не зря забанили во всех социальных сетях.

В результате пользователи сошлись на том, что рассылка действительно может принадлежать бывшему президенту — это единственный способ, с помощью которого он мог донести свои мысли до аудитории, потому что аккаунты в Twitter, Facebook и других соцсетях для него больше недоступны.