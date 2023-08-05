Мир 05 августа 2023, 05:25 Трамп заявил, что Байден ради сохранения власти сделает все Экс-президент США Трамп: Байден и его бандиты сделают все, чтобы сохранить власть White House

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп уверен в том, что действующий президент страны Джо Байден и его окружение ради сохранения власти сделают все возможное. Обвинения против себя Трамп счел действием отчаяния администрации США. Слова политика привело РИА «Новости».

Обвинение против себя он назвал не юридическим делом, а действием отчаяния «в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть».

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«Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее (власть — прим. ред.)», — указал бывший президент США.

Трамп отметил, что каждое из обвинений против него могли выдвинуть раньше, но его оппоненты не делали этого. Как заметил, бывший глава Белого дома, они дожидались середины выборов, пока Трамп «не станет лидером опросов».

В конце июля Минюст США выдвинул новые обвинения в отношении Трампа по делу о секретных материалах. Ему вменили незаконное хранение оборонной информации. Трамп заявил о своей невиновности по новым обвинениям по делу о секретных документах.

Сейчас в Штатах все внимание приковано к Трампу и его бесчисленным разбирательствам в суде. Западные СМИ уже прогнозируют, что в ближайшие полгода американские власти забросят конфликт на Украине, чтобы навести порядок в собственной стране.