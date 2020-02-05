Трамп захотел установки флага США на Марсе и попросил денег у конгресса

Идеи из фантастических голливудских фильмов не оставляют Трампа. Ему не терпится как можно скорее высадиться на Луну и Марс, а деньги на это может выделить только конгресс. Трамп попросил парламентариев полностью оплатить лунную и марсианскую программу, чтобы американцы стали первыми в этом деле.

«Я прошу конгресс полностью профинансировать программу „Артемида“, чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты. И, используя ее в качестве стартовой площадки, гарантировать, что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», — приводит РИА «Новости» слова ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к конгрессу.

Трамп делает все возможное, чтобы ускорить лунную программу и отправить американских астронавтов на Луну в 2024 году, тогда как NASA ранее планировало это сделать к 2028 году.

Эта программа называется «Артемида». В июне 2019 года NASA запросило для начала ее реализации дополнительные 1,6 миллиарда долларов и назвало эти деньги «маленьким первоначальным взносом. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс ранее заявил, что новую ракету, которая доставит астронавтов на орбиту Луны, построят уже к концу 2019 года. Глава NASA Джеймс Брайденстайн осенью 2019 года рассказал, что на Марс первый человек высадится уже к 2035 году, если другие страны будут помогать США.