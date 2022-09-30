Трамп захотел стать посредником в переговорах России и Украины | 360°

Мир 30 сентября 2022, 00:54 Поделиться Telegram

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Viber Трамп захотел стать посредником в переговорах России и Украины Экс-президент США Трамп захотел стать посредником в переговорах России и Украины РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выступить в качестве посредника на переговорах России и Украины. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, сторонам конфликта необходимо провести переговоры и заключить мирный договор.

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«Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — отметил бывший американский лидер.

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Он поинтересовался, стоит ли ему встать во главе переговорной группы. Ни Россия, ни Украина пока не отреагировали на предложение экс-президента.

Ранее желание стать посредником в переговорах России и Украины изъявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал российскому коллеге Владимиру Путину во время телефонного разговора. Глава Турции призвал дать переговорному процессу еще один шанс.

Несколько дней назад он заявлял, что считает своей целью организацию встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как отмечал российский лидер, переговоры сорвали страны Запада, так как их не устраивает мирное урегулирование ситуации.

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