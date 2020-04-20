Иран отказался от американской защиты от коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассказал, что американские власти помогут нескольким странам в борьбе с коронавирусом. Штаты готовы отправлять аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В том числе Трамп предложил помощь Ирану.

Такое заявление глава Белого дома сделал на брифинге. Его трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Мы будем посылать большие партии в Мексику. Они очень в них нуждаются. У нас было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран», — отметил он.

По его словам, Иран тоже может получить помощь, если попросит об этом.

«Я был бы готов сделать что-то, если они этого захотят», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Иран сильно пострадал от эпидемии и ему нужны ИВЛ. По мнению американского лидера, Тегеран должен «быть умнее» и согласиться на сделку.

Однако глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался от предложения Трампа.

«Через нескольких месяцев Иран сам будет экспортировать аппараты вентиляции легких, Дональд Трамп», — написал Зариф в Twitter.

Он попросил президента США не вмешиваться в дела Ирана. По его словам, иранские власти не нуждаются в советах американских политиков.

Иран уже не первый раз отвергает помощь Соединенных Штатов. Государство отказалось от поддержки США в марте и потребовало снять с них санкции. Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи во время телевыступления заявил, что Трамп под видом лекарств может прислать вещество, которое, возможно, спровоцирует еще большее заражение. Об этом написал портал «Фергана».

По данным Университета Джона Хопкинса, в Иране коронавирусом заразились более 82 тысяч человек. Его жертвами стали 5118 иранцев. Однако в США ситуация не лучше. Штаты занимают первое место по числу инфицированных в мире. Таких в стране уже более 759 тысяч, еще свыше 40 тысяч умерли. Ранее американские СМИ написали, что госдолг США вырастет в несколько раз из-за пандемии.