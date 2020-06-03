Трамп захотел ядерный пакт с Россией. Это очередной пиар-ход?

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», — заявил Трамп.

По словам Дудакова, Трамп «и до этого оглашал подобные мысли, когда он говорил, что готов пойти на продление договора СНВ-3 или заключения нового договора СНВ-4».

«Я бы не стал придавать его словам какое-то особое значение. Он просто всего лишь пытается показать, что в принципе, не против, если ядерный пакт, например, будет включать в себя Китай, если он кажется, по мнению Трампа, более выгодным для США, чем договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021-го года. Поэтому это типичный, ориентированный только на публичную сферу, комментарий Трампа», — считает Дудаков.

Он уточнил, что отношения между Россией и США «находятся на таком низком уровне, что любые публичные заявления слабо на это влияют». «Но если России и США вправду удастся сесть за круглый стол и начать кооперировать хотя бы несколько операций несколько операций в вопросе ядерного сдерживания, то будет один хотя бы один пункт, в котором отношения двух стран смогут с самой нулевой точки вырваться куда-то вверх и стать более позитивными», — заключил политолог.