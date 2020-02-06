Трамп захотел быть президентом США вечно

Сенат США оправдал президента страны Дональда Трампа в деле об импичменте. Теперь американскому лидеру нечего бояться, даже предстоящих выборов. Править страной он намерен вечно.

Недвусмысленное видео на эту тему Трамп опубликовал в Twitter. На нем президент США стоит за агитационным выборным баннером.

На каждом из таких плакатов написана фамилия американского лидера и год выборов — от 2024 и до бесконечности.

Изображения будто бы расположены на обложке журнала. На ней также красуются два заголовка: «Как трампизм переживет Трампа» и «Сила его поддержки».

В конце ролика появляется надпись «Трамп навсегда!»

После завершения процесса об импичменте Дональд Трамп пробудет на своем посту до 2020 года. При переизбрании на второй срок он останется во главе Соединенных Штатов еще на четыре года.