Инсайдеры утверждают, что Эспер и сам хочет уйти с должности вне зависимости от результатов ноябрьских выборов. Причем он намерен уволиться за два месяца до того, как это сделает Трамп, если проиграет.

Источники агентства утверждают, что президент был разочарован тем, что Эспер ничего не сделал для поддержания слухов о том, что Россия якобы оплачивала талибам убийства американских военнослужащих. Трамп возмутился, когда глава Пентагона в июне публично выступил против его идеи об использовании действующей армии для сдерживания общенациональных протестов против расизма. Мрак Эспер заявил, что использование военных для наведения порядка внутри страны станет «крайней мерой», пока же с этой задачей справляется Национальная гвардия.

На вопрос, доверяет ли сейчас президент Эсперу, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани ответила, что «если президент потеряет веру, мы все об этом узнаем».

Одним из заметных плюсов в работе Марка Эспера на должности министра обороны стала возросшая доступность для прессы высших должностных лиц. Сейчас официальные лица Пентагона почти еженедельно проводят брифинги для журналистов. На ранних этапах пандемии Covid-19 он сам иногда общался с журналистами по несколько раз в день.