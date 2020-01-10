Трамп выставил США «защитником» Европы от России

США являются защитником европейских стран, оберегая их от России. При этом в государствах, пожаловался глава Белого дома Дональд Трамп, невзлюбили американского лидера.

С таким заявлением президент США выступил во время предвыборного митинга в Огайо. Его трансляция велась в Тwittеr Трампа.

«Мы защищаем Европу от России», — подчеркнул глава Белого дома, заметив, что за счет Соединенных Штатов НАТО «получает преимущество уже многие годы».

При этом Североатлантический альянс, заметил Дональд Трамп, на протяжении более чем 15 лет снижает свои расходы. Подобное положение дел, как выяснилось, американскую сторону не устраивает.

«Я пошел к ним и заявил: „Вы должны заплатить. Вы — неплательщики!“», — сказал Трамп. Именно поэтому, уверен президент США, Европа «невзлюбила» его.

Совсем иным было отношение к предшественнику Дональда Трампа — Бараку Обаме. Он, обратил внимание американский президент, таких требований никогда не выдвигал.

Трамп не впервые обвиняет союзников по НАТО в том, что те выделяют недостаточно средств на оборону. Датские аналитики недавно назвали США непредсказуемым партнером, хотя и не стали отрицать важность союзничества с этим государством.