Трамп высмеял рвущую его речь Пелоси. Видео

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси подверглась насмешкам. Над ней не впервые решил поиздеваться сам президент. Шуточный ролик Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter.

Видео глава Белого дома назвал «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси».

В ролике выступление Трампа в Конгрессе перемежается кадрами, на которых Пелоси рвет распечатку с речью американского лидера.

Президент США не пожал руку спикеру Палаты представителей на выступлении перед конгрессменам, на что она сразу же ответила. Стоя за спиной Дональда Трампа, спикер расправилась с находившимися в ее руках бумагах. Речь американского президента ей не понравилась: Пелоси назвала ее «дрянной».

Дональд Трамп выступал в Конгрессе на фоне импичмента, объявленного ему демократами. Главу государства полностью оправдали в Сенате США. Трамп останется у власти, судить его тоже не будут.