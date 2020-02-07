    07 февраля 2020, 08:47

    Трамп высмеял рвущую его речь Пелоси. Видео

    Александра Ломейко

    Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси подверглась насмешкам. Над ней не впервые решил поиздеваться сам президент. Шуточный ролик Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter.
    Трамп высмеял рвущую его речь Пелоси. Видео

    Видео глава Белого дома назвал «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси».

    В ролике выступление Трампа в Конгрессе перемежается кадрами, на которых Пелоси рвет распечатку с речью американского лидера.

    Президент США не пожал руку спикеру Палаты представителей на выступлении перед конгрессменам, на что она сразу же ответила. Стоя за спиной Дональда Трампа, спикер расправилась с находившимися в ее руках бумагах. Речь американского президента ей не понравилась: Пелоси назвала ее «дрянной».

    Дональд Трамп выступал в Конгрессе на фоне импичмента, объявленного ему демократами. Главу государства полностью оправдали в Сенате США. Трамп останется у власти, судить его тоже не будут.