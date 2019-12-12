Трамп высмеял признание Тунберг «Человеком года» и дал ей совет

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг назвали «Человеком года — 2019». Однако президент США Дональд Трамп заявил, что это нелепость и посоветовал школьнице научиться управлять своим гневом.

«Так нелепо. Грета должна поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в старое доброе кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!» — отметил в Тwittеr американский лидер.

Под постом Трампа собралось множество комментариев. Подписчики стеной встали на защиту школьницы и посмеялись над советом справляться с эмоциями.

«Что там Трамп говорит про гнев?» — написал один из пользователей и приложил фотографию главы Вашингтона.

Time назвал Грету Тунберг человеком года Подробнее

В свою очередь Тунберг изменила свой профиль в Twitter. «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом», — написано теперь в профиле экоактивистки.

Журнал Time назвал Тунберг «Человеком года-2019» 11 декабря. Шведская школьница начала проводить акции в сентябре. Тогда она пришла к зданию парламента с требованием бороться с изменением климата.