Трамп высмеял признание Тунберг «Человеком года» и дал ей совет
«Так нелепо. Грета должна поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в старое доброе кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!» — отметил в Тwittеr американский лидер.
Под постом Трампа собралось множество комментариев. Подписчики стеной встали на защиту школьницы и посмеялись над советом справляться с эмоциями.
«Что там Трамп говорит про гнев?» — написал один из пользователей и приложил фотографию главы Вашингтона.
Time назвал Грету Тунберг человеком годаПодробнее
В свою очередь Тунберг изменила свой профиль в Twitter. «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом», — написано теперь в профиле экоактивистки.
Журнал Time назвал Тунберг «Человеком года-2019» 11 декабря. Шведская школьница начала проводить акции в сентябре. Тогда она пришла к зданию парламента с требованием бороться с изменением климата.