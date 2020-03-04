Трамп высказался о «неудачниках» праймериз

Трамп назвал Блумберга «самым большим лузером». Президент считает, что «Мини Майк» зря потратил 700 миллионов долларов.

Уоррен, по мнению американского лидера, является неудачницей ночи праймериз. Она не смогла получить первенство в своем родном штате Массачусетс и должна, по мнению Трампа, «присесть рядом с мужем и выпить холодного пива».