Трамп высказался о «неудачниках» праймериз
Президент США Дональд Трамп высказался о кандидатах от Демократической партии Майкла Блумберга и Элизабет Уоррен на праймериз «супервторника». Об этом написал сайт «Известия» со ссылкой на социальную сеть американского лидера.
Трамп назвал Блумберга «самым большим лузером». Президент считает, что «Мини Майк» зря потратил 700 миллионов долларов.
Уоррен, по мнению американского лидера, является неудачницей ночи праймериз. Она не смогла получить первенство в своем родном штате Массачусетс и должна, по мнению Трампа, «присесть рядом с мужем и выпить холодного пива».