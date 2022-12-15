Мир 15 декабря 2022, 21:11 Трамп выпустил коллекцию NFT-карточек со своим изображением в разных образах Экс-президент США Трамп выпустил коллекцию NFT-карточек со своими портретами YouTube

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Бывший президент США Дональд Трамп выпустил свою первую NFT-коллекцию. Обещанное 14 декабря «важное объявление» оказалось рекламой этого события.

На цифровых картинках изображен сам Трамп в образах супергоероев, ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота, гонщика и других. Всего политик выпустил 45 картинок. Их можно купить на специальном сайте. Стоит одна такая карточка 99 долларов. При этом самому щедрому покупателю, который решит приобрести сразу все картинки, подарят ужин в имении Трампа в Мар-а-Лаго.

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«Привет всем, это Дональд Трамп, надеюсь, ваш любимый президент, лучше Линкольна, лучше Вашингтона. Я запускаю свою первую официальную NFT-коллекцию», — таким нескромным обращением Трамп объявил о старте продаж.

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Ранее он выпустил видеообращение в образе супергероя, заявив, что Америка нуждается в таком герое. Также Трамп объявил о важном обращении, которое он сделает 15 декабря, заставив весь Интернет гадать, что же это за сообщение.