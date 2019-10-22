Трамп выделил $4,5 миллиона на работу «Белых касок» в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил выделение 4,5 миллиона долларов неправительственной организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В заявлении говорится, что США «продолжают поддерживать важную и очень ценную работу организации» в Сирии.
Также отмечается, что за восемь лет гражданской войны в республике организация «спасла более 115 тысяч человек, в том числе многие этнические и религиозные меньшинства».
Вашингтон призвал своих союзников также поддержать сирийскую организацию.
«Белые каски» действуют на территории, подконтрольной сирийской оппозиции. Дамаск и Москва обвиняют организацию в инсценировке химатак против мирных граждан ради ведения информационной войны.