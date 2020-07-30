Трамп: выборы президента США можно отложить

Президент США Дональд Трамп предположил, что выборы главы государства стоит перенести. Он подчеркнул, что из-за коронавируса люди должны будут голосовать по почте, и это сделает результаты «самыми мошенническими в истории».

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

«Со всеобщим голосованием по почте (не заочным голосованием, что хорошо) выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории. Это будет огромным позором для США. Отложить выборы, чтобы люди смогли проголосовать правильно и безопасно?» — написал он.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. В соответствии с американскими законами, эту дату нельзя изменить.

Основным конкурентом Дональда Трампа является 77-летний кандидат от демократов Джо Байден. По результатам последних опросов, его поддерживает больше избирателей, чем действующего главу страны. По информации из разных источников, он популярнее среди электората на 8-15%.

США занимает первое место по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии новый тип инфекции обнаружили более чем у 4,4 миллиона человек. Из них 150 тысяч пациентов скончались. В результате эпидемии ВВП страны во втором квартале 2020 года пал на 32,9%. Это — рекордный показатель для страны.