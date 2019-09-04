Трамп ввел режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан»
Как сообщается на сайте Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), дополнительная помощь была предоставлена Северной Каролине в дополнение к усилиям местного руководства и волонтеров.
Число жертв урагана «Дориан» выросло до семи человекПодробнее
«Помощь в чрезвычайных защитных мерах, ограниченная прямой федеральной помощью в рамках программы господдержки, будет предоставляться при федеральном финансировании 75% (расходов на ликвидацию последствий ЧС — прим. ред.) для всех 100 округов в штате и для восточной группы индейцев чероки», — говорится в сообщении ведомства.
Трамп также назначил координатора по операции федерального реагирования в пострадавшем районе.
Ураган «Дориан», которому ранее была присвоена пятая, высшая категория опасности, 1 сентября обрушился на Багамские острова, а потом начал свое движение в сторону прибрежных регионов США. В Джорджии, Южной Каролине и Флориде была проведена массовая эвакуация жителей.
Сейчас опасность «Дориана» понизилась до второй категории. По предварительным данным, жертвами стихии стали семь человек.