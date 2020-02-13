Трамп второй раз за месяц «попутал берега»

Президент США Дональд Трамп снова опростоволосился. Второй раз за месяц показал свое незнание географии — или непрофессионализм своих спичрайтеров. На этот раз Трамп перепутал два города с одинаковым названием: Конкорд.

Один Конкорд — столица штата Нью-Гэмпшир на реке Мэримак. Второй Конкорд находится на берегу одноименной реки, но находится он в штате Массачусетс. Рядом с одним из Конкордов в годы Американской революции прошли сражения при Лексингтоне и Конкорде, напомнил сайт телеканала «Царьград». Так началась Война за независимость, которой гордятся все американцы на уровне подсознания и генов.

Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что его администрация увеличила расходы на оборону и армию. И оправдал это битвой при другом Конкорде.

«Мы финансируем Нью-Гэмпшир, национальную гвардию вооруженных сил Нью-Гэмпшира, центры боеготовности всего в нескольких милях отсюда, в Пембруке и в Конкорде. Конкорд, я люблю Конкорд! Вам известно, насколько он знаменит? Конкорд. Это ведь тот самый Конкорд, о котором мы постоянно читаем, не так ли?» — прокричал с трибуны Трамп.

В предвыборном штампе Трампа комментировать изречение президента не стали. Ну а собравшиеся предпочли сделать вид, что ничего не заметили.

Немногим ранее Трамп поздравил штат Канзас с победой команды из штата Миссури «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле. Ну а какая разница — два Канзаса или два Конкорда?