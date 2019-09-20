Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

«Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете», — подписал фото рукопожатия с гостем Трамп.

Что они обсуждали, пока не ясно.

Ранее стало известно, что юридический комитет палаты представителей конгресса США запросил документы и записи общения глав четырех технологических гигантов в рамках антимонопольного расследования. Речь идет о компаниях Google, Facebook, Apple и Amazon.

Руководство компаний обязали предоставить записи своих телефонных разговоров и сообщения не позднее 14 октября 2019 года.

Цукерберг один из тех, кто должен будет это сделать. Кроме главы Facebook поделиться личными данными должны будут основатели Google Сергей Брин, Ларри Пейдж и глава совета директоров компании Эрик Шмидт, руководитель Apple Тим Кук и глава Amazon Джеф Безос.