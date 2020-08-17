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    17 августа 2020, 18:06

    Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Белоруссии

    Анатолий Минкин

    США внимательно следят за событиями в Белоруссии. Ситуация после президентских выборов там ужасная. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп. Его слова привело агентство Reuters.
    Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Белоруссии

    Массовые протесты сторонников оппозиции начались в Белоруссии в ночь после выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

    В первые дни несанкционированные акции протеста перерастали в беспорядки и столкновения с силовиками. По официальным данным, всего правоохранители задержали порядка 6,7 тысячи человек. Пострадали несколько сотен участников, в том числе более 120 сотрудников правоохранительных органов.

    После заявлений о необоснованном насилии со стороны силовиков протестующих начали отпускать из изоляторов. По данным Генеральной прокуратуры страны, за решеткой остаются 122 человека, отбывающих административный арест.

    В Следственный комитет Белоруссии с жалобами на насилие обратились как участники несанкционированных акций, так и правоохранители. По всем заявлениям ведомство начало проверку.

    Сегодня акции протеста приняли форму забастовок на некоторых промышленных предприятиях. Рабочие потребовали остановить насилие в отношении граждан, привлечь к ответственности сотрудников милиции и ОМОН, которые превысили должностные полномочия.

    Также протестующие потребовали отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Действующий президент заявил, что он готов провести повторное голосование, но только при условии принятия новой Конституции.

    Новости SMI.FM