Трамп впервые после заражения коронавирусом выступил перед публикой

Президент США Дональд Трамп впервые после заражения коронавирусом выступил на публике. Он отметил, что чувствует себя прекрасно.

Первое появление Трампа на публике после заражения коронавирусом состоялось 10 октября. Американский лидер вышел на балкон Белого дома — на лужайке внизу его приветствовали сотни людей. Президент появился в медицинской маске, однако сразу же ее снял.

«Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!», — начал он свое выступление.

Трамп появился на публике в рамках мероприятия, которое назвали «мирным протестом» в поддержку правоохранителей. Пришедшие туда американцы скандировали «еще четыре года» — они было одеты в голубые футболки и красные кепки.

Во время своего выступления Трамп пообещал возобновить митинги, «чтобы Америка не стала социалистическим государством». Он также отметил, что страна победит коронавирусную инфекцию, а что в скором времени уже появится вакцина от этого заболевания. После победы над COVID-19 Америка пойдет по пути быстрого экономического восстановления.

Дональд Трамп также обратился к афроамериканцам и латиноамериканцам. Действующий президент отметил, что «Джо Байден 50 лет предавал их», а также с уверенностью заявил, что они «отвергают радикальных правых социалистов». Американский лидер также похвалил строительство стены на границе с Мексикой.

По мнению Трампа, после прихода к власти левые обязательно начнут «крестовый поход» против полиции. Кроме того, демократы запретят фрекинг — гидроразрыв пласта, который используют при добыче газа.