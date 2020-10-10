Трамп впервые после заражения коронавирусом выступил перед публикой
Первое появление Трампа на публике после заражения коронавирусом состоялось 10 октября. Американский лидер вышел на балкон Белого дома — на лужайке внизу его приветствовали сотни людей. Президент появился в медицинской маске, однако сразу же ее снял.
«Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!», — начал он свое выступление.
Трамп появился на публике в рамках мероприятия, которое назвали «мирным протестом» в поддержку правоохранителей. Пришедшие туда американцы скандировали «еще четыре года» — они было одеты в голубые футболки и красные кепки.
Во время своего выступления Трамп пообещал возобновить митинги, «чтобы Америка не стала социалистическим государством». Он также отметил, что страна победит коронавирусную инфекцию, а что в скором времени уже появится вакцина от этого заболевания. После победы над COVID-19 Америка пойдет по пути быстрого экономического восстановления.
Дональд Трамп также обратился к афроамериканцам и латиноамериканцам. Действующий президент отметил, что «Джо Байден 50 лет предавал их», а также с уверенностью заявил, что они «отвергают радикальных правых социалистов». Американский лидер также похвалил строительство стены на границе с Мексикой.
По мнению Трампа, после прихода к власти левые обязательно начнут «крестовый поход» против полиции. Кроме того, демократы запретят фрекинг — гидроразрыв пласта, который используют при добыче газа.