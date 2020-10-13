Трамп возобновил предвыборную кампанию

«В ответ на ваш запрос относительно недавних тестов президента на COVID-19, я могу сообщить, что в течение нескольких дней подряд результаты тестов отрицательные», — сказано в сообщении врача на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Впервые после возвращения из госпиталя отрицательный тест на коронавирус президент сдал 10 октября.

Ранее также стало известно, что жителям американского штата Калифорния рекомендовали не дезинфицировать бюллетени, которые им присылают по почте.

Дело в том, что некоторые бдительные избиратели пытались дезинфицировать бюллетени антисептиком со спиртом, после чего они оказались нечитаемы. В избирательном комитете напомнили, что бюллетени идут около недели, поэтому вирус не может на них выжить.