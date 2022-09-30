Трамп вопросом про Россию и Украину поставил демократов в безвыходное положение | 360°

Мир 30 сентября 2022, 20:23 Поделиться Telegram

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Viber Трамп вопросом про Россию и Украину поставил демократов в безвыходное положение AT: вопрос экс-президента Трампа о переговорах России и Украины поставил Белый дом в тупик РИА «Новости»

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Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о готовности стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной поставило администрацию Белого дома и Конгресс в неловкое положение, выхода из которого нет. Об этом в своей колонке написала колумнист издания The American Thinker (AT) Оливия Мюррей.

Она напомнила, что предложение Трамп озвучил в своем блоге социальной сети Truth Social. В посте бывший американский лидер отметил, что Россия и Украина хотят и готовы начать переговоры. Но это нужно не только этим двум странам, а всему миру.

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«Я возглавлю переговорную группу?» — завершил публикацию Трамп.

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По мнению Мюррей, бывший американский президент продолжает демонстрировать виртуозное искусство троллинга. Демократы, отметила она, не спешат прикладывать политические усилия для решения кризиса на Украине. Так что резон в предложении Трампа есть.

Сама ситуация сложилась не в пользу действующей администрации и конгресса, где большинство принадлежит демократам.

«На поджигателях войны в конгрессе и Белом доме лежит бремя либо отказаться от помощи человека, который имеет реальный мировой опыт и успех в обеспечении мира между странами с исторической враждой, либо заключить перемирие для снятия глобальных стрессов», — написала колумнист.

Мюррей отметила, что отклонение предложения Трампа об организации мирных переговоров между Россией и Украиной большинство американских избирателей не примет, особенно когда до промежуточных выборов осталось менее двух месяцев. Соглашаться демократам тоже опасно, потому что это придаст республиканцам больше очков в глазах избирателей.

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