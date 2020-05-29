IT-гиганты уже давно ограничивают свободу слова по всему миру. Поэтому эксперт поприветствовал действия американских властей. США делом признали то, о чем Россия говорит уже давно, отметил Малькевич. По его словам, соцсети — монополисты, бесконтрольно и хамски пользующиеся своим доминирующим положением на рынке.

«Любая монополия должна быть раздроблена. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Неприемлемо, когда ноунеймы анонимно решают, какой пост удалить или пометить как дезинформацию, а какой — оставить и продвинуть», — заявил Малькевич.

По его мнению, за попытку отрегулировать эту сферу Трампу не получит «Премию мира», отметил «Царьград». Однако президент войдет в мировую историю как человек, который не словом, а делом защищал пользователей соцсетей.

«Цензура уже давно существует. Главные цензоры — соцсети. Когда Twittеr ограничил доступ к твиту Трампа, соцсеть сознательно и хамски показала, что она здесь власть», — добавил эксперт.