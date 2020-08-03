Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Президент США Дональд Трамп заявил, что мало кто заслуживает смерти так, как организатор террористического акта в Бостоне Джохар Царнаева. Он осудил решение апелляционного суда, отменившего приговор, принятый судом Бостона.

В Twitter Трамп напомнил, что в 2013 году во время проведения бостонского марафона в результате теракта, подготовленного Тамерланом и Джохаром Царнаевым, погибли три человека и более 280 были ранены.

Суд согласился с тем, что это «был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября», но все-таки отменил решение.

«Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса. Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!», — подчеркнул президент.

Апелляционный суд решил, что предыдущий приговор был вынесен предвзятыми присяжными, так как слушание проводилось в Бостоне. Кроме того, он отменил обвинения по трем второстепенным пунктам, связанным с ношением оружия.

Теперь нижестоящий окружной суд вынужден проводить новый процесс. Впрочем, решение апелляционного суда может быть обжаловано и рассмотрено в Верховном суде США.

Накануне Трамп назвал абсурдом решение суда по дело об «этом животном» и пообещал добиться применения смертной казни к террористу.