Трамп вновь заявил, что победит президентские выборы

Действующий президент Америки Дональд Трамп выступил накануне перед жителями Джорджии. Он заявил, что выиграет президентскую гонку, потому что не хочет ждать 2024 года.

«Следующая большая победа для нашего движения начинается прямо здесь, 5 января. Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, <…>. Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — передает ТАСС слова Трампа.

5 января в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат. От исхода голосования зависит соотношение сил в высшем органе власти. В связи с этим у Трампа большие надежды. Это первое яркое выступление политика со дня окончания выборов, которые прошли 3 ноября. Итоговые результаты до сих пор неизвестны. По предварительным данным, больше всего голосов набрал лидер Демократической партии Джо Байден. Американисты даже уже сделали ставки, придет ли Трамп на инаугурацию своего соперника.