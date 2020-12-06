Трамп вновь заявил, что победит президентские выборы
«Следующая большая победа для нашего движения начинается прямо здесь, 5 января. Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, <…>. Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — передает ТАСС слова Трампа.
5 января в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат. От исхода голосования зависит соотношение сил в высшем органе власти. В связи с этим у Трампа большие надежды. Это первое яркое выступление политика со дня окончания выборов, которые прошли 3 ноября. Итоговые результаты до сих пор неизвестны. По предварительным данным, больше всего голосов набрал лидер Демократической партии Джо Байден. Американисты даже уже сделали ставки, придет ли Трамп на инаугурацию своего соперника.