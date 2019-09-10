Трамп вновь захотел доказать натуральность своей прически

Американский президент Дональд Трамп вновь ответил своим критикам. В этот раз дело касалось его прически. Он уверил их, что у него натуральные волосы. По его мнению, они у него лучше, чем у большинства знакомых.

Такое заявление Трамп сделал во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине. Он сказал, что готов провести встречу не в крытом помещении, а на открытом стадионе. Он мог бы вместить всех желающих. При этом президент выразил готовность даже намочить свою прическу. Об этом написало издание The Hill.

Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы. Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного! Дональд Трамп.

Прическа главы Белого дома не раз становилась предметом обсуждений и шуток. Певица Шер в 2012 году усомнилась, что у Трампа свои волосы. Об этом она написала в Twitter.

Тогда еще просто бизнесмен ответил, что в отличие от артистки, у него все натуральное. В итоге Шер обиделась и перестала покупать товары в сети Macy"s. Совладельцем этой компании является Трамп.

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Кроме того, перед своей инаугурацией американский лидер заявил, что не расстроился из-за прогноза погода. Ведь если польет дождь, то он сможет доказать, что не носит парик.

Журналисты не раз писали, что Трамп пересаживал волосы. Другая версия — он поддерживает свою фирменную прическу с помощью сильного лака для волос.

Также спорят и о цвете волос политика. Ведь при разном освещении он меняется от оранжевого до соломенно-желтого. Журналист Майкла Вулфф считает, что цвет волосам придает специальный гель. Чем больше он находится на волосах, тем больше они начинают темнеть. Об этом написало РИА «Новости».