Трамп вновь объявил себя победителем выборов в США 2020 года

Бывший американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что на самом деле на президентских выборах в США в 2020 году победил именно он, причем с большим отрывом. Трамп сказал об этом, выступая перед своими сторонниками в Джорджии, сообщило РИА «Новости».

Трамп сказал, что ему в принципе все равно, выиграл он или проиграл. Все, что ему нужно — это честные выборы.

«Я не сомневаюсь, что мы выиграли, и выиграли крупно», — выразил уверенность экс-хозяин Белого дома.

Трамп упрекнул и власти штата Джорджия в том, что они никак не помешали фальсификациям на выборах.

Бывший постоялец Овального кабинета также заявил, что все обвинения в его якобы связях с Россией с самого начала были выдумкой, за которой стояли демократы и его соперница на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Трамп сказал, что его невиновность подтвердило расследование спецпрокурора США Джона Дарема.

Президент Польши Анджей Дуда ранее во время выступления в Генассамблее ООН перепутал нынешнего американского президента Джо Байдена с Трампом.